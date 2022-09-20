Türkiye Gazetesi

KOMEK kayıt nasıl yapılır? 2022 Konya KOMEK kurs kayıt işlemleri sorgulanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı KOMEK kurslarına kısa sürede büyük ilgi gösterildi. 20 Eylül’de başlayan başvuru döneminde KOMEK kayıt nasıl yapılır sorusunun cevabı da araştırılıyor. İşte; KOMEK kursları kayıt işlemleri…

KOMEK KAYIT NASIL YAPILIR?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) güz dönemi kayıt başvurularını internet üzerinden yapabilirsiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın bilgisistemi.komek.org/ adresinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KOMEK KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

KOMEK başvuru işlemleri 3 Ekim günü sona erecek.

KOMEK 2022-2023 güz dönemi dersleri 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak. Güz dönemi eğitimleri 29 Ocak 2023 Pazar gününe kadar devam edecek.

YENİ BRANŞLAR AÇILDI

KOMEK, her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde; “Kumaş Abajur Yapımı Kursu”, “Parçalardan Bütüne Kırkyama Kursu”, “Meyve Ağaçlarında Budama Kursu”, “Meyve Bahçelerinde Gübreleme Kursu”, “Adab-ı Muaşeret”, “3D Yazıcı Operatörlüğü”, “Ana Dilde İletişim”, “Animasyon Hazırlama”, “Arı Sütü Üretimi ve Ana Arı Yetiştiriciliği/Arıcılık”, “Cenaze Hizmetleri”, “Dijital Fotoğrafçılık”, “İlk Yardım Kursu”, “Mantar Yetiştiriciliği”, “Uygulamalı Tiyatro”, “Sürü Yönetimi Görevlisi” gibi eğitimler bulunuyor.

Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda da destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor. Her dönem eğitimlere yenilik ve güncellik katarak bir birinden farklı branşlarla güz döneminde de hizmet verecek olan KOMEK; “Bilgisayarlı Baskı Desen Tasarımı”, “Çocuklarla ve Ergenlerle İletişim Sağlama”, “EFT Duygusal Özgürleşme Eğitimi”, “İşitme Engelliler İçin Kadın İlmihali”, “Kardeş Kıskançlığı ve Uyumu”, “Kumaş Abajur Yapma”, “Mindfulness Öz Şefkat ve Farkındalık Eğitimi”, “Nallıhan İğne Oyası”, “Pişmaniye Yapımı”, “Proteus ile Elektronik Devre Tasarımı” gibi farklı branşlarda eğitim alanı planlandı.