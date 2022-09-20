Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alıyor
20.09.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 20.09.2022 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Batman Üniversitesi 5 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Akademisyen,
911046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/911046.aspx
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