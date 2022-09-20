Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
İstanbul Galata Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
20.09.2022 - 16:59 | Son Güncelleme: 20.09.2022 - 17:02
Türkiye Gazetesi
İstanbul Galata Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
911064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/911064.aspx
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