Türkiye Gazetesi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından imam hatip okullarına dair veriler düzenlenen bir toplantı ile açıklandı. Toplantıda imam hatip okullarıyla ilgili veriler sunulurken, doğru bilinen yanlışlar da düzeltildi.

Açılışta konuşan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı, bugün tamamen algı üzerine dayalı cümlelerin kurulduğuna şahitlik ettiklerini belirterek “İmam hatip okulları ülkemizde yer alan okul türlerinden biridir, Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Kitaplarını Millî Eğitim’in belirlediği, müfredatını onayladığı, öğretmenlerini belirlediği okullardır” dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da imam hatip okullarının Türkiye’nin din eğitimine ürettiği özgün bir model olduğunu belirterek “İslam coğrafyasına da önerilecek en iyi modellerden biri imam hatip modelidir” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Ahmet Yapıcı’nın yaptığı “Türkiye’nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları” başlıklı sunumda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 32 bin 702 orta okul ve liseden 4 bin 413’nün İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi, okul sayısındaki imam hatip oranının da yüzde 13,49 olduğu vurgulandı. Lise öğrencisinin bütün liselerde 4 milyon 977 bin 344 iken, imam hatip lisesine devam eden öğrenci sayısının 514 bin 630 olduğu aktarılan sunumda imam hatipli öğrencilerin genele yüzdesinin 10,34 olduğu kaydedildi. Sunumda bütün Türkiye’de ortaokul öğrenci sayısı 5 milyon 121 bin 124 iken imam hatipli ortaokul öğrenci sayısının yüzde 13,87 oranıyla 710 bin 264 olduğu vurgulandı.

105 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ

Sunumda, imam hatip lisesi öğrencilerini YKS sınavlarında önemli başarılara imza attıkları belirtilerek 2020 YKS’de ilk 100’de 27, ilk 1.000’de 279 öğrenci yer alırken bu rakamın 2021’de ilk 100’de 42, ilk 1.000’de 387 şeklinde gerçekleştiği ifade edildi. 2022 YKS’de ise imam hatip lisesi öğrencileri ilk 100’de 57, ilk 1.000’de 436 dereceyle varlık gösterdiği kaydedildi. 17 uluslararası imam hatip lisesinde ise dünyanın 105 ülkesinden gençlerin Türkiye’den arkadaşlarıyla birlikte eğitim gördüğü hatırlatıldı.

AK Parti'den Gülşen'in imam hatiplerle ilgili hadsiz sözlerine tepki Şarkıcı Gülşen, imam hatipliler için "sapık" ifadelerini kullandı. Gülşen'in sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Twitter’da İmam Hatiplilere yönelik sözlerine tepki yağıyor: Gülşen tutuklansın! Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip ve İmam Hatip’te okuyanlara yönelik çirkin sözleri ortaya çıktı. Şarkıcı, bir kişiyi eleştirirken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki yağarken Twitter’da #GülşenTutuklansın etiketi ilk sıraya oturdu. Gülşen hakkında sosyal medyada “Kirli zihniyetini İmam Hatiplilerin üzerine kusmana müsaade etmeyeceğiz” , “Böylesine halkı kin ve nefrete sürükleyenden sanatçı olamaz, insanları aşağılayan birini sanatçı olarak istemiyoruz” tarzında yorumlar yapıldı.