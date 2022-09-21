Türkiye Gazetesi

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilmişti. Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına başvuran resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan toplam 614 bin 390 öğretmenin yüzde 98,64'ünün eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

70 BİNİ AŞKIN ÖĞRETMENİN YÜZDE 98.8'İ EĞİTİMİ TAMAMLADI

Özer, öğretmenlerin kariyer basamakları çerçevesinde aldıkları eğitime ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98,71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98,8'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimlerini tamamladı."

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPAN ÖĞRETMENLER SINAVDAN MUAF

Öğretmenleri mesleki ve kişisel gelişim alanında sürekli desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özer, "Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe, başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan 19 Eylül tarihinde sona eren başöğretmenlik eğitim programına başlayan öğretmenlerin yüzde 98'inin eğitimlerini tamamladığını hatırlatan Bakan Özer, "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundular. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül tarihine kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer’den öğretmenlere müjde: Bugünden itibaren yüzde elli indirimli olacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecekleri müjdesini verdi.

Bakan Özer'in çarpıtılan sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama Dün sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Özer'in iki öğretmen adayına söylediği iddia edilen sözler üzerine bakanlıktan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır” sözleri kullanıldı.

Bakan Özer'den 'Sessiz Devrim' açıklaması: 'İlk kez' diyerek duyurdu Canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Özer, "Sessiz bir devrim oldu" diyerek, "İlk defa Milli Eğitim Bakanlığı tüm okullara bütçe gönderildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yardımcı kaynak problem vardı. Tüm öğrencilerimize ücretsiz şekilde yardımcı kaynak kitapları sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.