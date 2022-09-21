Türkiye Gazetesi

2022 KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? Tekrarlanan KPSS ön lisans sınav giriş belgesi geldi mi? İlk yapılan sınavın iptal edilmesiyle KPSS ön lisans sınav tarihi de ertelenmişti. 2 Ekim’de yapılması planlanan sınav 9 Ekim tarihine alınmıştı. Sınava sayılı günler kala KPSS ön lisans sınav yerleri merak ediliyor. Peki; KPSS ön lisans sınav giriş belgesi geldi mi?

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ 2022!

KPSS ön lisans sınav giriş yerleri henüz açıklanmış değil. ÖSYM’den yakın tarihte açıklama gelmesi bekleniyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden sisteme giriş yapıp sınav giriş belgenize ve sınav yerlerinize ulaşabileceksiniz.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2022-KPSS Ön Lisans’a ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV KAÇ DAKİKA OLACAK?

KPSS ön lisans sınavında adaylara 130 dakika verilecek ve Genel Kültür – Genel Yetenek testleri uygulanacak. Tek oturumda yapılacak DHBT’de ise 60 dakika süre olacak.

GÜNCEL KPSS TAKVİMİ!

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.