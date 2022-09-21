Türkiye Gazetesi

Eğitim ödeneği yattı mı? Öğretmen eğitim ödeneği neden yatmadı soruları arama motorlarında sık sık sorgulanıyor. Öğretmenler her yıl toplu sözleşme ile belirlenen ve öğretim yılına hazırlık için verilen eğitim ödeneğinden faydalanıyor. Eğitim ödeneğinin 12 Eylül tarihinde ödenmesi bekleniyordu.

EĞİTİM ÖDENEĞİ YATTI MI?

Ödenekler henüz hesaba yatırılmadı. Tahminlere göre Eylül ayı içerisinde ödeme yapılacak. MEB'den konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gönderilen yazıda 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

KİMLER EĞİTİM ÖDENEĞİ ALABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.