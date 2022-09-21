Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 06.10.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atılım Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
21.09.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 21.09.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Atılım Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
911523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/911523.aspx
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