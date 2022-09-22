Türkiye Gazetesi

2 Ekim KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulama! KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma! ÖSYM’den yapılan açıklamada; 2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Adaylar, 2 Ekim günü düzenlenecek sınava nerede girebileceğini öğrenebilecek. 120 dakika sürecek sınav iki oturumda tamamlanacak. Öğretmen adaylarına; 18 farklı alanda toplam 75 soru sorulacak. İşte, KPSS sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi!

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA!

Kurumdan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin giriş yaptığı sınav toplam 75 sorudan oluşacak ve 18 farklı alanda yapılacak. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ÖABT dışında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri testine de girmelidir.

ÖABT sınavı 2 Ekim 2022, Saat: 10.15’te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanı sınav saati 14.45’te uygulanacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır ve adaylara verilen süre 120 dakika olacak.

Sınava girecek tüm adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini çözmeleri gerekecek. Ayrıca Eğitim Bilimleri ve alanlara bağlı olarak ÖABT’ye de katılmak gerekebilecek.