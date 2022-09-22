Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; , 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi(ders verecek) alınacaktır.
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alıyor
22.09.2022 - 16:47 | Son Güncelleme: 22.09.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Akademisyen,
911886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/911886.aspx
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