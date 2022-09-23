Türkiye Gazetesi

2022 bursluluk taban puanları! İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 sınıf puanları sınav sonuçlarının hemen ardından araştırılıyor. İOKBS bursluluk puanları öğrenciler ve ailelerin merak konusu oldu. Puan tablosuna göre öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Puanlamalar, diğer çocuk, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan ve bulunduğu yerde okul yok kategorilerinde sıralanıyor. İşte; 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk taban puanları!

BURSLULUK KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Bursluluk sınavında taban puanlar kategorilere göre değişiyor. Örneğin 5. sınıfta 450 puan ile burs alamazken 10. sınıfta aynı puanla bu burs alınabilir. Kategorilere ve sınıflara göre taban puan hesaplanıyor.

BURSLULUK TABAN PUANLARI 2022

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak da bilinen İOKBS sınavında bu sene için puan bilgileri gelmedi. Ancak geçen yılki puanlara göre karşılaştırma yapabilir ve burs alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.

5.SINIF

5. Sınıf diğer çocuk: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan çocuk: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 452,258

6.SINIF

6. Sınıf diğer çocuk: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

7.SINIF

7. Sınıf diğer çocuk: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 455,928

8. SINIF

8. Sınıf diğer çocuk: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 468,499

9. SINIF

9. Sınıf diğer çocuk: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 419,977

10. SINIF

10. Sınıf diğer çocuk: 432

10. sınıf öğretmen çocuğU: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 414,608

11. SINIF

11. Sınıf diğer çocuk: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok: 419,037

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

Bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır? MEB 2022 bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır? Bursluluk sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavına giren yüzbinlerce öğrenci bursluluk sınav sonuçlarında kaç puan aldığını merak ediyor. Bursluluk sonuçları açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan sorularından birisi oluyor. Peki; MEB İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır?