Türkiye Gazetesi

İOKBS bursluluk sonuçları 2022 açıklaması milyonlarca öğrenci ve ailesi tarafından bekleniyor. Bursluluk sonuçları neden açıklanmadı sorusuna yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. 2022 İOKBS bursluluk sonuçları ertelendi mi? Saat 11:40 itibariyle MEB’ten konuyla ilgili bir açıklama yapılmaması nedeniyle, adaylar sonuç tarihinin ertelenip ertelenmediğini araştırıyor.

BURSLULUK SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Sınav sonucunun 23 Eylül itibariyle açıklanacağı duyurulmuştu ancak herhangi bir saat bilgisi verilmemişti. Sonuçların gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor ancak MEB’ten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL ödeme yapılır.

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

İlgili yönetmeliğin 28. Maddesi bu konuya açıklık getirmiştir. “(5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez. “. Ayrıca 29. Madde bu konuyu detaylı biçimde açıklamaktadır. Madde ile farklı burs kazanan adayların tercih yapmalarını ve diğer bursun seçilmesi halinde kesilir.

Bursun kesilmesi ile ilgili konu 28. Madde ile belirlenmiştir. Madde şu şekilde konuya açıklık getirmektedir. “MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.”

Bursluluk kaç puan? İOKBS PYBS bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10,11. sınıf! Sınıflara göre puanlar... 2022 bursluluk taban puanları! İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 sınıf puanları sınav sonuçlarının hemen ardından araştırılıyor. İOKBS bursluluk puanları öğrenciler ve ailelerin merak konusu oldu. Puan tablosuna göre öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Puanlamalar, diğer çocuk, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan ve bulunduğu yerde okul yok kategorilerinde sıralanıyor. İşte; 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk taban puanları!

Bursluluk sonuçları açıklandı! 2022 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklaması! İOKBS sonuç sorgulama MEB 2022 bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır? Bursluluk sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavına giren yüzbinlerce öğrenci bursluluk sınav sonuçlarında kaç puan aldığını merak ediyor. Bursluluk sonuçları açıklandı mı sorusu günün en çok araştırılan sorularından birisi oluyor. Peki; MEB İOKBS bursluluk sonuçları saat kaçta açıklanır?