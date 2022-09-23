Türkiye Gazetesi

2022 bursluluk ilk ödeme ne zaman yatacak? İlk bursluluk parası ne zaman yatar? 4 Eylül’de milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı sınavın ardından 2022 MEB İOKBS bursluluk sonuçları 23 Eylül itibariyle açıklanıyor. Sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte hangi öğrencilerin burs alabileceği belli olacak. Burs alma sevinci yaşayan 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri ve aileleri bursluluk ilk ödeme ne zaman yatacak sorusuna cevap arıyor. Peki; 2022 ilk bursluluk parası ne zaman yatar?

BURSLULUK İLK ÖDEME NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanıp okula kayıt yaptıran öğrenciler için ilk ödemenin Ekim ayında yatırılması bekleniyor. Ancak net bir tarih verilmiş değil.

İOKBS BURS PARASI NE KADAR?

Öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL ücret yatırılmaktadır. Her sene memur maaşlarına endeksli olarak artan bursluluk parasının seneye yükseleceği tahmin ediliyor.

Burs ücretlerinin yıllara göre değişimi:

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık arası) aylık burs ücreti 663,87 TL

Bursluluk kaç puan? İOKBS PYBS bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10,11. sınıf! Sınıflara göre puanlar... 2022 bursluluk taban puanları! İOKBS 5,6,7,8,9,10,11 sınıf puanları sınav sonuçlarının hemen ardından araştırılıyor. İOKBS bursluluk puanları öğrenciler ve ailelerin merak konusu oldu. Puan tablosuna göre öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenecek. Puanlamalar, diğer çocuk, öğretmen çocuğu, özel hak tanınan ve bulunduğu yerde okul yok kategorilerinde sıralanıyor. İşte; 5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk taban puanları!

Bursluluk sonuçları neden açıklanmadı? 2022 MEB İOKBS bursluluk sonuçları ertelendi mi? Bursluluk sonuçları neden açıklanmadı? 2022 MEB İOKBS bursluluk sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar sonuçların henüz belli olmaması nedeniyle bursluluk sonuçları neden açıklanmadı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Milyonlarca 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencisinin giriş yaptığı sınav sonucunun 23 Eylül’de açıklanacağı belirtilmişti. Sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyordu ancak henüz bir açıklama yapılmadı.