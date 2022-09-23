Türkiye Gazetesi

MEB öğretmen promosyon hangi ilde ne kadar? MEB maaş promosyonları için MEB ve banka açıklamaları merak ediliyor. Birçok il ve ilçe müdürlüklerinden promosyon anlaşmaları peş peşe geliyor. Yapılan anlaşmaların ardından kadrolu ve sözleşmeli personele ne kadar verileceği belirtiliyor. Birçok kamu kurumunda bankalarla sözleşmeler iptal ediliyor ve yeni promosyon anlaşması sağlanıyor. İşte; öğretmen maaş promosyon yapan il ve ilçeler!

MEB MAAŞ PROMOSYONU YAPAN İL VE İLÇELER!

Şu ana kadar maaş promosyonuyla ilgili açıklama gelen il ve ilçeler şöyle:

KAHRAMANMARAŞ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bulunan personellerin maaş promosyon ücreti, yapılan görüşmeler olumlu netice verdi. 13.400 personel için yeni sözleşme imzalandı.

9 ay önce imzalanan olduğumuz 6.860 TL tutarındaki promosyon sözleşmesi feshedilerek yeniden ihaleye çıkıldı ve yeni promosyon ücreti 23.406,5 TL olarak belirlendi.

BURDUR

Bucak ilçesinde yapılan banka promosyon İhalesi sonucunda, her bir çalışana 21.900 TL promosyon verilmesi karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

SİVAS

İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı il merkezindeki tüm okul ve kurumlar ile 7 ilçe millî eğitim müdürlüğünde görevli kadrolu ve sözleşmeli personelin maaş promosyonunda güncellemeye gidildi. İhaleyi alan Yapı Kredi Bankası ile varılan mutabakat neticesinde promosyon tutarı 21.000 TL'ye yükseltildi.

SİİRT

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü önceki aylarda imzalamış olduğu 7600 lira promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir anlaşmaya imza attı.



Yapı Kredi ile 3600 personel için imzalanan yeni anlaşmaya göre personeller 3 yıl için 22 bin lira ücret alacaklar.

GAZİANTEP

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, promosyon güncellemesi için yapılan görüşmelerde banka ile anlaşama sağlanamadığı için sözleşmeyi tek taraflı fesih etti.