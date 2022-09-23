Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
23.09.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 23.09.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
912381 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/912381.aspx
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