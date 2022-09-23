Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alıyor
23.09.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 23.09.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
912384 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/912384.aspx
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