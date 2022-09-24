Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eczacılık sektöründeki kalifiye iş gücüne destek olmak ve eczacılık öğrencilerinin iş hayatına adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’den 60’a yakın öğrenci gerekli mesleki eğitimlerini tamamlayarak sahaya çıktı. Toplam beş ay sürecek “İlaç Gibi Gelecek” projesi çerçevesinde öğrenciler, Abdi İbrahim’e bağlı Abdimed ve İnoliva bünyesinde çalışarak; eczanelerde Tarım Bakanlığı Ruhsatlı ürünlerin tanıtımı adına çeşitli görevler üstlenecek. Program, öğrencilerin sektörü ve eczacılık mesleğini daha yakından gözlemlemesine, meslektaşları ile iletişim kurabilmelerine ve kariyer yolunu çizerken daha bilinçli şekilde karar verebilmelerine imkân tanıyor. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut “Akademik bilgisiyle saha tecrübesini harmanlayarak meslek seçimini bilinçli bir şekilde yapmak isteyen gençlerimizi desteklemekten gurur duyuyoruz’’ dedi.

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