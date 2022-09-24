Türkiye Gazetesi

KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor? 24 Eylül KPSS Alan Bilgisi kaç dakika? KPSS Alan Bilgisi sınavına giriş yapacak lisans mezunları için maraton başladı. Adayların sınava giriş yapmasıyla kapı önünde bekleyen yakınları da sınavın biteceği zamanı araştırıyor. Peki; 24 Ekim KPSS kaçta bitiyor? Alan Bilgisi KPSS kaç dakika?

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 24 Eylül 2022 günü saat 10.15’te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 günü saat 14.45’te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 günü saat 10.15’te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA?

Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir.

İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

Sınavların süreleri şu şekilde olacak:

KPSS Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru yöneltilecek 100 dakika sürecek.

KPSS İşletme sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS Muhasebe sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS İstatistik sınavında 40 soru yöneltilecek 60 dakika sürecek.

KPSS Hukuk sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS Kamu Yönetimi sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS İktisat sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS Maliye sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS Uluslararası İlişkiler sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.

KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sınavında 40 soru yöneltilecek 50 dakika sürecek.