Türkiye Gazetesi

KPSS lisans alan bilgisi soruları ve cevapları! 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenen KPSS alan bilgisi soru ve cevapları sınavdan çıkan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Toplam 3 oturumda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar alanlarına göre devlet kadrolarına yerleşme şansı yakalayacak. İşte; KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları hakkında merak edilenler!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI 2022!

Alan Bilgisi sınavında soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. Soruların ve cevapların sınavdan birkaç gün sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KPSS ALAN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

18 Eylül'de uygulanan KPSS Lisans Sınavı sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı sonuçlarının açıklama tarihi henüz duyurulmuş değil. Açıklama geldiğinde sayfalarımızdan öğrenebilirsiniz.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın ve pazar (24-25 Eylül 2022) günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi ve çalışma saatlerini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

24 Eylül KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor? KPSS Alan Bilgisi kaç dakika, kaç soru? KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor? 24 Eylül KPSS kaç dakika, kaç soru? Yüzbinlerce kişinin KPSS alan bilgisi sınavına giriş yapmasıyla birlikte, yakınlarını bekleyen kişiler KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor sorusuna cevap arıyor. 24 Eylül KPSS kaç dakika, kaçta bitiyor? Memur olmak isteyen adaylar için toplam 3 farklı oturum düzenlenecek. İşte sınavla ilgili merak edilen detaylar…