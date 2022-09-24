Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu başladı. Birinci oturum saat 10.15’te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylar, sırasıyla kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini cevaplayacak. Adaylara 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi. Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

AİLELER DUALARLA KAPILARDA BEKLEDİ

Adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, aileleriyle vedalaşarak okullara girdi. 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00’dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, dua ederek okul kapısında bekledi.

Sınava giren adaylardan Cüneyt Yavaş, "Yeni mezun oldum ben. İlk defa gireceğim ben fazla hazırlanamadım. Hedefim kamu, kurum ve kuruluşlarına girmek. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak istiyorum. İlk sınav güzel geçmişti. Bundan da umudumuz var" dedi.

"SABAHLARA KADAR ÇALIŞTI"

Sınava giren çocuğunu kapıda bekleyen anne Ayhan Ceritli, "Sabahlara kadar çalıştı. İki saatlik uykuyla geldik. Çok heyecanlı stresliydi. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerden mezun oldu. Avrupa Birliği uzmanlığı istiyor. Şu an heyecanlıyım, kalbim küt küt atıyor. Onca emek inşallah boşa gitmez. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI 2022 | 24-25 Eylül KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları PDF 24-25 Eylül’de düzenlenen KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları 2022 yılında da araştırılıyor. Toplam 3 oturumda düzenlenecek KPSS alan bilgisi sınavlarına lisans mezunları giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi soru cevaplarına çevrildi.

24 Eylül KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor? KPSS Alan Bilgisi kaç dakika, kaç soru? KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor? 24 Eylül KPSS kaç dakika, kaç soru? Yüzbinlerce kişinin KPSS alan bilgisi sınavına giriş yapmasıyla birlikte, yakınlarını bekleyen kişiler KPSS Alan Bilgisi kaçta bitiyor sorusuna cevap arıyor. 24 Eylül KPSS kaç dakika, kaçta bitiyor? Memur olmak isteyen adaylar için toplam 3 farklı oturum düzenlenecek. İşte sınavla ilgili merak edilen detaylar…