Türkiye Gazetesi

KPSS 60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS puan hesaplama 2022 yolları günün merak edilen konularından birisi oluyor. Memur olarak atanmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu KPSS sınavlarında Alan Bilgisi oturumları da tamamlanıyor. Sınav sonrasında adaylar alacakları puana göre nereye giriş yapacağını öğrenmek istiyor.

KPSS 60,65,70,75,80,85 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS puanlarıyla atama alım yapılacak kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Kurum bünyesinde çıkan ilanla puan barajı belirtiliyor.

KPSS P1 puanıyla alım yapan kurumlar;

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

BİST Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

KPSS P2 puanıyla alım yapan kurumlar;

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Sermaye Piyasası,

SPK Uzman Yardımcısı

KPSS P3 puanıyla alım yapan kurumlar;

Türk Silahlı Kuvvetleri

Emniyet Genel Müdürlüğü

Devlet Demir Yolları

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Devlet Su İşleri

Sosyal Hizmetler

KPSS PUAN HESAPLAMA 2022

KPSS puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI 2022 | 24-25 Eylül KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları PDF 24-25 Eylül’de düzenlenen KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları 2022 yılında da araştırılıyor. Toplam 3 oturumda düzenlenecek KPSS alan bilgisi sınavlarına lisans mezunları giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi soru cevaplarına çevrildi.