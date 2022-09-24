KPSS 60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS puan hesaplama 2022 yolları günün merak edilen konularından birisi oluyor. Memur olarak atanmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu KPSS sınavlarında Alan Bilgisi oturumları da tamamlanıyor. Sınav sonrasında adaylar alacakları puana göre nereye giriş yapacağını öğrenmek istiyor.
KPSS 60,65,70,75,80,85 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS puanlarıyla atama alım yapılacak kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Kurum bünyesinde çıkan ilanla puan barajı belirtiliyor.
KPSS P1 puanıyla alım yapan kurumlar;
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
BİST Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
KPSS P2 puanıyla alım yapan kurumlar;
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,
Sermaye Piyasası,
SPK Uzman Yardımcısı
KPSS P3 puanıyla alım yapan kurumlar;
Türk Silahlı Kuvvetleri
Emniyet Genel Müdürlüğü
Devlet Demir Yolları
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Devlet Su İşleri
Sosyal Hizmetler
KPSS PUAN HESAPLAMA 2022
KPSS puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.
Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.
Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.
35 -12/4= 35-3=32 net
45-6/4= 45-1,5=43,5 net
P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;
(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI 2022 | 24-25 Eylül KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları PDF 24-25 Eylül’de düzenlenen KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları 2022 yılında da araştırılıyor. Toplam 3 oturumda düzenlenecek KPSS alan bilgisi sınavlarına lisans mezunları giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi soru cevaplarına çevrildi.