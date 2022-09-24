KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan kurumlar! KPSS P1-P2-P3 puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS puan türlerine göre hesap yapan adaylar nereye memur olarak atanabileceğini öğrenmek istiyor. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar kaç puan alabileceğine dair fikre sahip oluyor. Alınan puanlarla hangi kuruma girileceği de merak ediliyor. Peki; KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan kurumlar hangileri?
KPSS P1 PUAN HESAPLAMA
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87
KPSS P2 PUAN HESAPLAMA
KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.
Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür
NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.
KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS 60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS puan hesaplama 2022! KPSS puan hesaplama 2022! KPSS 60,65,70,75,80,85 nereye girilir? 2022 KPSS puan hesaplama yolları arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS Alan Bilgisi sınavlarından sonra adaylar kaç puanla nereye girebileceğini merak ediyor. Haberimizden KPSS puanınıza göre değerlendirme yapabilir ve sınavla girebileceğiniz yerleri öğrenebilirsiniz.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI 2022 | 24-25 Eylül KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları PDF 24-25 Eylül’de düzenlenen KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları 2022 yılında da araştırılıyor. Toplam 3 oturumda düzenlenecek KPSS alan bilgisi sınavlarına lisans mezunları giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi soru cevaplarına çevrildi.