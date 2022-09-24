Türkiye Gazetesi

KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan kurumlar! KPSS P1-P2-P3 puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS puan türlerine göre hesap yapan adaylar nereye memur olarak atanabileceğini öğrenmek istiyor. KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar kaç puan alabileceğine dair fikre sahip oluyor. Alınan puanlarla hangi kuruma girileceği de merak ediliyor. Peki; KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan kurumlar hangileri?

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P3 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

KPSS 60,65,70,75,80,85 puanla nereye girilir? KPSS puan hesaplama 2022! KPSS puan hesaplama 2022! KPSS 60,65,70,75,80,85 nereye girilir? 2022 KPSS puan hesaplama yolları arama motorlarında sorgulanıyor. KPSS Alan Bilgisi sınavlarından sonra adaylar kaç puanla nereye girebileceğini merak ediyor. Haberimizden KPSS puanınıza göre değerlendirme yapabilir ve sınavla girebileceğiniz yerleri öğrenebilirsiniz.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI 2022 | 24-25 Eylül KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları PDF 24-25 Eylül’de düzenlenen KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. KPSS lisans alan bilgisi soruları cevapları 2022 yılında da araştırılıyor. Toplam 3 oturumda düzenlenecek KPSS alan bilgisi sınavlarına lisans mezunları giriş yapıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının ardından gözler KPSS Alan Bilgisi soru cevaplarına çevrildi.