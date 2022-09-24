Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alıyor
24.09.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 24.09.2022 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
912771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/912771.aspx
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