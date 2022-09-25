Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre ÖğErekti-m2 Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alıyor
25.09.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 25.09.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
913086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/913086.aspx
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