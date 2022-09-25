Türkiye Gazetesi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Eylül'de uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 5 Ekim saat 23.59'a kadar ulaşabilecek.

ÖSYM'den 'KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı'yla ilgili açıklama Pazar günü gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan 'poşeti açılmış soru kitapçığı'na ilişkin ÖSYM bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan kurumlar! KPSS P1-P2-P3 puan hesaplama! KPSS puan türleri… KPSS P1-P2-P3 puan hesaplama! KPSS P1, P2, P3 ile alım yapan kurumlar merak ediliyor. KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür sınavlarının ardından KPSS Alan Bilgisi sınavları da tamamlanıyor. Böylelikle adaylar ham KPSS puanının ne olacağını öğrenmek istiyor. Puan türlerine göre hesaplama ve puan türlerine göre alım yapan kurumlar da araştırılıyor. İşte KPSS puan türleri hakkında merak edilenler…