Türkiye Gazetesi

Uzman öğretmen başvuru sayfası! MEBBİS E-Devlet uzman öğretmen başvuru şartları nelerdir? Uzman öğretmen olarak görev yapmak isteyen öğretmenler başvuru şartları hakkında bilgi almak istiyor. Başvurunun ücretli olup olmadığı da araştırılıyor. Başvuruların ardından 19 Kasım’da yazılı sınav yapılacak. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan uzman öğretmen olarak atanacak.

UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU SAYFASI!

Belirlenen takvime göre, yazılı sınav için başvurular, 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylardan resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek.

UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI!

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf olacak.

Uzman öğretmen sınavına giriş yapmak için en az 10 yıl öğretmen olarak çalışmak gerekiyor.

Başöğretmen olarak çalışmak içinse en az 10 yıl uzman öğretmen çalışma şartı aranıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022’de duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek olup, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen Eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Uzman öğretmen ücreti; 1 Ocak 2023'te vergi oranı da yüzde 15'e düşeceğinden, bugün için alınan 507 TL uzman öğretmenlik net tazminat miktarı 1.939,56 TL'ye yükselecektir.