Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
26.09.2022 - 16:55 | Son Güncelleme: 26.09.2022 - 16:56
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Akademisyen,
913527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/913527.aspx
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