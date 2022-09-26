Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
26.09.2022 - 16:58 | Son Güncelleme: 26.09.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Akademisyen,
913530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/913530.aspx
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