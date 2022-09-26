Türkiye Gazetesi

KYK beslenme yardımı kaç lira? KYK yemek yardımı ne kadar? KYK yurtlarında barınan öğrencilere günlük beslenme yardımı yapılıyor. 2022-2023 öğretim dönemi için beslenme yardımı yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine müjdeli haberi duyurdu.

BESLENME YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan beslenme yardımını şu şekilde duyurdu:

“KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2.5 katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz. Yurtlarımızdaki yatak sayısını 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin eğitiminden mahrum kalmamasını sağlıyoruz.”

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut kampanyasında ilk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak, ardından bunu 500 bine çıkaracağız. Sosyal konuta başvuru sayısı 5 milyona dayandı. Eser ve hizmette yarışamayanların iftira üzerine kurdukları hezeyanlarıyla kampanyamızı karalamaya çalışmalarını üzüntüyle takip ediyoruz. 20 yıldır eser ve hizmette yarışacağımız bir muhalefetin özlemini çektik. Uzun bir süre daha aynı arayışı sürdüreceğiz.

KYK BESLENME YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

KYK yurtlarında konaklayan tüm öğrencilere beslenme yardımı sağlanıyor. Bu yardımı alabilmek için tek şart KYK yurtlarında kalmak oluyor. Bu yardım sayesinde öğrenciler sabah ve akşam olmak üzere yemekhanelerde ücretsiz yemek yiyebiliyor.