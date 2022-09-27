Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
27.09.2022 - 16:31 | Son Güncelleme: 27.09.2022 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
913965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/913965.aspx
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