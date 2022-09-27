Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
27.09.2022 - 16:41 | Son Güncelleme: 27.09.2022 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
913977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/913977.aspx
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