Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bâkiler’in adı İstanbul Anadolu Lisesi’nde yapılan kütüphaneye verildi. Kütüphane dün Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı törenle açıldı. Özer, birlikte kitaplarının önünde poz verdiği Bâkiler’in Türkçeye büyük hizmetler yaptığını söyledi. Usta şair Bâkiler de konuşmasında, Namık Kemal’in “Biz kelimelerle düşünür, kelimelerle konuşuruz. Hafızamızda yeterli miktarda kelime olmadan söz söylememiz mümkün değildir” sözünü hatırlatarak öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Bâkiler, törende şiirlerinden okudu. Bir dönem gazetemizde de köşe yazıları kaleme alan Yavuz Bülent Bâkiler, Türkçemizin ses bayrakları arasında gösteriliyor. Şairin, şiirlerinin yanı sıra fikir, gezi ve hatıra türünde çok sayıda eseri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesini açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde kütüphane ve dersliklerin açılış töreninde konuştu. "Medeniyet Üniversitesi'nde bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" diyen Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphane kurulmasını sağladık. 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Kitap sayısını da 60 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Yeni bir sanat kütüphanesi hizmete girdi Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Sanat Kütüphanesi açıldı.