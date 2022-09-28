Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
28.09.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 28.09.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
İstanbul Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
914493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/914493.aspx
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