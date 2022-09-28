Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.
Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
28.09.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 28.09.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Bitlis Eren Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
914502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/914502.aspx
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