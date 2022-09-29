Türkiye Gazetesi

TUS taban puanları 2022! TUS kontenjanları tercih kılavuzu merak edilen konuların başında geliyor. Toplam 9.911 kontenjanın ayrıldığı TUS’ta sonuçlar açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesine giriş yaparak sonuçları öğreniyor. Taban puanlar ve kontenjanlar da gündemde araştırılıyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların en fazla 30 tercih hakkı bulunuyor.

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TUS KAÇ KONTENJAN VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ""4 Eylüldeki TUS'a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer verdi.