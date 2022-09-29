Türkiye Gazetesi

İstanbul’da okuyan öğrenciler için İBB tarafından her yıl burs desteği veriliyor. ‘Genç Üniversiteli Desteği’ adı verilen proje kapsamında; İstanbul’da okuyan öğrenciler 4.5000 TL burs alabiliyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri bu burstan faydalanamıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Online sistemle başvuru işlemleri tamamlanabiliyor. Başvurular 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSU NE KADAR?

Toplam 75 bin üniversiteli öğrenciye verilecek burs kişi başı 4.500 TL olarak belirlendi.