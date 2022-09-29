Türkiye Gazetesi

KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ön lisans kaç dakika? Ön lisans mezunu memur adaylar KPSS’ye giriş yapıp devlet memuru olarak atanma planları yapıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki farklı alanda düzenlenecek sınavın giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki; 2022 KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta, kaç dakika? İşte detaylar…

KPSS ÖN LİSANS 2022 NE ZAMAN?

2022-KPSS Ön lisans sınavı 9 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak.

İki ayrı bölümden oluşan sınav 10.15’te başlayacak ve 12.15’te sona erecek.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT!

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler.

Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

KALEM VE SU VERİLECEK Mİ?

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.