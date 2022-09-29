Türkiye Gazetesi

KPSS ÖABT kaç dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT ne zaman, bu hafta mı? KPSS ÖABT sınavlarına girecek öğretmen adayları sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor. İki oturumda düzenlenecek sınav öncesi giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM’den de adaylara saat uyarısı geldi.

2022 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS ÖABT sınavları 2 Ekim günü yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 10.15’te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45’te düzenlenecek.

Sınava son 15 dakika kala bina girişlerindeki kapılar kapanacak ve adaylar binalara alınmayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

ÖABT’YE KİMLER GİREBİLİR?

Tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT’ye katılacaklar.

KPSS ÖABT KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS ön lisans ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ön lisans Genel Yetenek – Genel Kültür kaç dakika sürecek? KPSS ön lisans ne zaman saat kaçta başlayacak? KPSS ön lisans Genel Yetenek – Genel Kültür kaç dakika sürecek? Devlet memuru olmak isteyen yüzbinlerce ön lisans mezunu KPSS ön lisans sınavlarına giriş yapacak. Sınavda istediği puanlara ulaşmak isteyen adaylar KPSS ön lisans ne zaman saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. Sınavın ne kadar sürdüğü de merak edilen bir diğer konu.