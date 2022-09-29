Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alıyor
29.09.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 29.09.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
914940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/914940.aspx
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