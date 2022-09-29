Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alıyor
29.09.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 29.09.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
914949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/914949.aspx
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