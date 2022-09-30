Türkiye Gazetesi

Ekim’de ara tatil var mı? 1. ara tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullarda bir haftayı kapsayan ara tatil yapılıyor. Hafta sonlarının katılımıyla birlikte bu süre 9 günü buluyor. Öğrencilerin dinlendiği bu süreç veliler tarafından da sık sık sorgulanıyor. Peki; 1. ara tatil ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm tarihler!

EKİM’DE ARA TATİL VAR MI?

Ekim ayı içerisinde herhangi bir ara tatil bulunmuyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. Öğrenciler toplam 9 gün dinlenebilecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönemde yapılacak ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri aralığında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

23 Ocak – 3 Şubat tarihleri aralığında 15 tatil olacak ve öğrenciler yıl içerisindeki en uzun tatile çıkacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün