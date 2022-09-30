Türkiye Gazetesi

Bir yayınevinin deneme sorularının birebir aynısının sınavda yer alması sonucu KPSS sınavı iptal edilmişti. İptal edilmesi yönünde talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Yüz binlerce kişinin mağdur olduğu sınavla ilgili derin bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada ön inceleme tamamlandı. Açıklamayı YÖK Başkanı Erol Özvar yaptı. Özvar açıklamasında 'Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, Genel Kurul'da KPSS İnceleme Raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek." dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, ön incelemeyi başlattıklarını ve neticelendirdiklerini duyurdu. 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili YÖK Kurulu'na hukuki mevzuattan ön inceleme yetkisinin verildiğini hatırlatan Özvar, “Bugün Genel Kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek, sonra neticesi hakkında gerekli işlemler test edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Genel Kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU ?

Yediiklim Yayınevi'nin kitapçığında yer alan 20’nin üzerinde farklı alanlardaki soru, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Ağustos pazar günü gerçekleştirilen oturumunda da çıkınca, sınav iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda da Devlet Denetleme Kurulu hemen inceleme başlattı.

ÖSYM BAŞKANI DEĞİŞTİ, SINAV YENİDEN YAPILDI

Aynı günün gecesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. Ve oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 18 Eylül'de yeniden yapıldı.



Soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevi'ne uzman ekiplerce baskın düzenlenmiş, binlerce döküman el koyulmuştu.