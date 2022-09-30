Türkiye Gazetesi

ALES/3 sınavında geri sayım başladı! ALES/3 başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki, lisansüstü öğrenci adayları ve öğrenciler ALES/3 sınavına nasıl başvuru yapacak? 2022 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 ALES/3 başvurularına ilişkin detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Kasım 2022'de uygulanacak sınava başvurular, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra 'https://ais.osym.gov.tr' adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2022-ALES kılavuzunda yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte, ilk iki ALES sınavında oturum başına adayların 185 TL ödemesi gerektiği belirlenmişti.

ÖSYM sınav takvimini yayımladı. ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. ALES/3 20 Kasım 2022 günü yapılacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ALES sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.

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