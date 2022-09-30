Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
30.09.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 30.09.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
915390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/915390.aspx
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