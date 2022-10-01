Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ders kitaplarının yanı sıra kaynak kitapları da ücretsiz dağıtma kararı aldı. Bu ay 24 milyon daha kaynak kitap okullarda olacak. Toplamda yıl içinde 160 milyon kaynak kitap öğrencilerle bulaşacak. Ancak, söz konusu kitapların muhtevasıyla ilgili tartışmalar bitmüyor. Geçen hafta, devlet ücretsiz kitap dağıtırken öğretmenlerin talebi yüzünden hatırı sayılır ölçüde maddi külfetle karşılaşan velilerin çaresiz olduğunu dile getirmiştik.

Bazı öğretmenler, ek kitaba gerek duymazken bazıları da ısrarla kaynak kitap istiyor. Bu öğretmenler, ücretsiz dağıtım hizmetinin güzel olduğunu ancak bakanlığı kitapların üzerinde çalışması gerektiğini ifade ediyor. Onlardan biri olan Eğitimin Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, yardımcı kaynak içeriklerinin öğretmenleri şaşkınlığa uğrattığını belirterek şunları söyledi: Kitaplar görsellikten uzak. Konu içeriğinin müfredatla ilgisi yok. Sorular öğrencilerin seviyesine göre hazırlanmamış. İleri düzey soru bankaları zorluyor. Örneğin 8-9 yaşlarında ve somut işlemler dönemindeki 3-4-5. sınıf Türkçe, Matematik testleri ve yardımcı kaynakları, lise düzeyinin dahi üzerinde uzun paragraflarla soyut kavramlarla doldurulmuş. Bu sorular kime hazırlatılmış merak içindeyiz. Binlerce şikâyet aldık. Kitapların hızlıca hazırlandığı anlaşılıyor. Öğretmenler maalesef bunlardan yeteri kadar faydalanamıyor ve kaynak kitap istemek durumunda kalıyor. Onun için içerik üzerinde çalışılması gerekiyor.

ÖSYM'den 'KPSS'de poşeti açılmış soru kitapçığı'yla ilgili açıklama Pazar günü gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda Şanlıurfa Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşanan 'poşeti açılmış soru kitapçığı'na ilişkin ÖSYM bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Dijital saate entegre kamera kayıtlarıyla sınavın güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı net olarak tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MEB yeni yayımladı: Öğretmenler için ikinci örnek soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da yurt genelinde yapılacak. Bakanlık, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı erişime açıldı.

