Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakkal “Şırnak’ta Bilim Yeniden Doğuyor” ismini verdiği hareket ile Mezopotamya topraklarında başlayan bilim ateşini tekrar parlatabilmeyi ve bilim merakını bütün ülkeye yayabilmeyi hedefliyor. Bu kapsamda erişimi zor olan köy okullarında anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin yararlanabildiği etkinlikler düzenleyen Erdinç Erdem Bakkal, çocukların temel teorik eğitimler almalarının yanı sıra güneş ve ay gözlemi yapmalarını da sağlıyor. Göreve geldiği günden bu yana, 15 okulda 3 bine yakın çocuğa erişen Bakkal, ilçedeki diğer öğretmenleri de projeye dâhil ederek daha geniş bir kitleye ulaşmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak kitapların içeriği zenginleştirilmeli Veliler, devlet ücretsiz kaynak kitap dağıtırken yenisinin istenmesinden, kaynak kitapta ısrarcı olan eğitimciler ise içerikteki zayıflık ve alakasızlıktan şikâyetçi.