Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılının Ocak ayında para karşılığında tez hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Bu süreçte bazı tez yazdırma siteleri kayıplara karışsa da bir süre sonra yeniden ‘hizmet’ vermeye başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça ilanlarına rastlanan bu şirketler, danışmanlık adı altında tez yazmaya devam ediyor. Son günlerde ‘Tez borsası’ yeniden hareketlenmeye başladı. Bunun en büyük nedeni lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı’nda muafiyet hakkı getirilmesi.

UNVAN YARIŞI VAR

Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz “Bu ciddi bir sorun. Yükseköğretim Kurulu daha önce bu konunun önüne geçmek için birçok adım atmış olsa da hâlâ yapanlar var. İster yüksek lisans öğrencisi ister doktora öğrencisi olsun böyle bir yola girmesi esasen yapmış olduğu işin doğasına aykırı. Bilim yolunda yürümek, bir araştırma sorusu bularak, konu belirleyerek, bu konuyu etraflıca ele almayı ve bu sürecin tüm aşamalarında bizzat yer almayı gerektirir. Özetle buradaki amaç çalışmanın literatüre ne vadettiği ve ne değer kattığı. Bu tarz yanlış yöntemler ise çalışılan konuya hâkim olmamayı, değer oluşturmamayı ve ne yazık ki sadece bir unvan almak için yapılan çalışmaları ortaya çıkarıyor. Bu durumda da kazanılan akademik unvan hak edilmemiş oluyor. Kopyala yapıştır sistemiyle bir şeylerin tekrarı oluyor” diye konuştu. Bu yola başvuranlara nitelik dolandırıcılık suçundan 3 ile 10 yıl arasında hapis cezası var. İntihal de aynı şekilde suç. Buna başvuranlara 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası var. Tazminat davası da açılabiliyor.

Para karşılığı tez yazan ve yazdıranlar yandı! YÖK'ten flaş hamle Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tez yazım sektörü patladı Akademik danışmanlık ya da tez danışmanlığı adı altında oluşan “tez yazım sektörü” patlama yaptı.