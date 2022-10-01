Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

> Türkiye’nin 10 üniversitesi ile kamu-üniversite-sanayi iş birliği projeleri geliştiren Atabay İlaç, Acıbadem ve Gebze’de bulunan fabrikalarında Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerine staj imkânı sunuyor.

> Sırbistan’da düzenlenen Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda erkeklerde dünya ikinciliği ve genç kızlarda dünya yedinciliği kazanan Doğa Koleji basketbol takımları yurda döndü.

> 1 milyondan fazla istihdam açığı bulunan dijital pazarlama sektörüne nitelikli personel imkânı sunan Dijital Pazarlama Okulu, üniversite mezunlarına ve 4.sınıf üniversite öğrencileri için hazırladığı Dijital Çaylak projesi başvuruları başladı.

> 2014’te başlayan proje kapsamında, 3,5 milyon avroyu aşkın yatırımla endüstri meslek liselerinde açılan Mercedes-Benz Laboratuvarlarında 2 bin 416 öğrenci eğitim aldı.

> Bayburt’ta en büyük hayali olan üniversiteye uzun yıllar sonra başlayabilen Veysel Gider, Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümünde 22 yaşındaki oğluyla öğrenim görüyor.

Kaynak kitapların içeriği zenginleştirilmeli Veliler, devlet ücretsiz kaynak kitap dağıtırken yenisinin istenmesinden, kaynak kitapta ısrarcı olan eğitimciler ise içerikteki zayıflık ve alakasızlıktan şikâyetçi.