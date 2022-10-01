Türkiye Gazetesi

'Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılında öğretmen başına düşen eğitimi 120 saate çıkarmayı hedeflediklerini, 9 ayda öğretmen başına düşen eğitimin 192 saate çıktığını, bunun da son 30 yılın rekoru olduğunu söyleyen Bakan Özer, farklı yaklaşımlarla öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ve eğitimlerin çeşitliliğini artırmaya başlayacaklarını ifade etti.

"2022'DE BU BÜTÇEYİ 292 MİLYONA ÇIKARTTIK"

"Ama bu yaklaşımımızın yeterince algılandığını düşünmüyorum. Bunu kullanılan bütçeden takip edebiliyorum" diyen Bakan Özer, "2021 yılında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için kullanılan bütçe miktarı 8,9 milyondu, yani 9 milyon, hatta artırın 10 milyon deyin. 2022'de bu bütçeyi 292 milyona çıkarttık. Bunun 210 milyonunu okullarımıza gönderdik ki okullar kendi öğretmenlerinin tüm kişisel gelişimlerini desteklesinler diye. Kullanılan miktar yüzde 10'u değil bütçenin. Ama yine hamdediyorum. Çünkü öğretmenlerimiz eğitim istiyor ama Bakan olarak 'Bütçemiz yok arkadaşlar destekleyemiyoruz' demek durumunda değilim. Tam tersine okullara bütçeyi gönderip okulların bütçesini kullanamadığı bir durumla karşı karşıyayız. Burada da en büyük eksikliğimiz Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüzün biraz daha aktif olması gerekiyor. İl müdürlerimizin, ilçe müdürlerimizin okullarımıza 'Size Bakanlık bütçe gönderdi. Bu bütçeyi sonuna kadar kullanın. Öğretmenlerimizin kişisel gelişimleri için.' diye bilgi vermesi gerekiyor" dedi.

"OKUL YÖNETİCİLERİNİN MUHTEMELEN HABERİ YOK"

Özer, "Şu ana kadar okullarımıza 3 milyar 900 milyon lira para gönderdik. Okullarımıza şu ana kadar kullandığı para miktarı 2,5 milyar. 1 milyar 400 milyon hala hesaplarda kıymetli okul yöneticilerimizin kullanmasını bekliyor. Garip olan şey şu: Bazı okul yöneticilerimiz 1 lira bile harcamamışlar. Muhtemelen haberleri yok. Onun için okullarınıza gittiğiniz zaman söyleyin 'Bakanlık para göndermiş, o paraya kırtasiye malzemesi alın, bizi boşu boşuna uğraştırmayın, temizlik malzemesini alın, küçük onarımları yapın.' diye. Arkadaşlar bizim bütçeyle ilgili Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu.

DESTEK SİSTEMİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Bakan Özer, yakında bu yardımcı kaynakları bir faz daha ileriye taşıyacak bir yeni bir sistemi açıklayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerin mevcut durumunu tespit etmemiz ve eksikliklerini giderecek şekilde telafi mekanizmaları, destek mekanizmaları üretmemiz gerekiyor. Son hazırlıkları bitti. İlk kez 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin aktif olarak kullanacağı bir destek sistemini kamuoyuyla paylaşacağız. Burada öğrencileri ilgilendiren kısım, öğrencilerin kendi kazanımlarını sürekli ölçmeleri, eksikliklerini telafi etmeleri ama öğretmenlerin de o öğrencilerin kişisel gelişimlerini sürekli izleyebilmeleri. En önemlisi 50 binin üzerinde sorunun olduğu bir sistem olacak. Öğretmenler elektronik ortamda otomatik olarak istedikleri üniteyle istedikleri soruları hazırlayabilecekler. Böylece ölçme değerlendirmeyle ilgili de tüm Türkiye'de bir yakınsama ortaya çıkmış olacak."

Bakan Özer: BM ülkelerinin önerilerinden çok daha ileri noktadayız Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu dâhilinde gerçekleştirilen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’ni değerlendirdi.

Bakan Özer'den başöğretmenlik eğitim programı açıklaması: 25 Eylül'e kadar uzatıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları çerçevesinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başlayan 614 bin 390 bin öğretmenin yüzde 98,64'ünün eğitimlerini tamamladığını ve eğitim programını tamamlayamayan ve süre uzatma talebinde bulanan bazı öğretmenlerin mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattıklarını açıkladı.