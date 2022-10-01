Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
01.10.2022 - 17:26 | Son Güncelleme: 01.10.2022 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Basın İlan Kurumu,
915717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/915717.aspx
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